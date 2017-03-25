“معاني” أرقام تراها على “الأنترنت”

403 ممنوع أن تصل لهذه الصفحة

404 صفحة غير موجودة

500 مشكلة في الموقع نفسه

401 رؤية الصفحة تحتاج ترخيص (كلمة سر)

301 تم نقل تلك الصفحة نهائيًا

307 تم نقل تلك الصفحة مؤقتًا

405 لقد وصلت لتلك الصفحة بطريقة خاطئة

408 انتهى وقت محاولة وصولك للصفحة قبل ان تصل اليها

414 عنوان الصفحة\الموقع URL أطول من الطبيعي

503 الخدمة غير متوفرة ربما بسبب الضغط الكبير على الموقع

كل أرقام الـ 100 تعني معلومات إضافية (لن تراها في الغالب)

كل أرقام الـ 200 تعني النجاح (لن تراها في الغالب)

كل أرقام الـ 300 تعني إعادة توجيه Redirection

كل أرقام الـ 400 تعني فشل من العميل “أنت”

كل أرقام الـ 500 تعني فشل من السيرفر “الموقع نفسه”

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