403 ممنوع أن تصل لهذه الصفحة
404 صفحة غير موجودة
500 مشكلة في الموقع نفسه
401 رؤية الصفحة تحتاج ترخيص (كلمة سر)
301 تم نقل تلك الصفحة نهائيًا
307 تم نقل تلك الصفحة مؤقتًا
405 لقد وصلت لتلك الصفحة بطريقة خاطئة
408 انتهى وقت محاولة وصولك للصفحة قبل ان تصل اليها
414 عنوان الصفحة\الموقع URL أطول من الطبيعي
503 الخدمة غير متوفرة ربما بسبب الضغط الكبير على الموقع
كل أرقام الـ 100 تعني معلومات إضافية (لن تراها في الغالب)
كل أرقام الـ 200 تعني النجاح (لن تراها في الغالب)
كل أرقام الـ 300 تعني إعادة توجيه Redirection
كل أرقام الـ 400 تعني فشل من العميل “أنت”
كل أرقام الـ 500 تعني فشل من السيرفر “الموقع نفسه”
“معاني” أرقام تراها على “الأنترنت”
403 ممنوع أن تصل لهذه الصفحة
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