الحفل تضمن إلقاء عدة قصائد منبرية قبيلة “بن مهدي” تكرّم الشيخ”الجعبور”

نظمت قبيلة بن مهدي حفل تكريم للشيخ “يحي بن أحمد حسن جعبور”، في قاعة توبازللاحتفالات بمحافظة الطوال. بدأ الحفل، الذي حضره عدد من مشايخ قبيلة بن مهدي ومشايخ القبائل وأعيان ووجهاء وجمع غفير من أبناء القبيلة، بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ عبدالعزيز يحي مهدي وألقى الاستاذ علي حسن جعبور كلمة الحفل، ثم ألقى عدد من الشعراء القصائد المنبرية وهم الشاعر علي حسن جعبور والشاعر علي طاهري”شاعر الحزم”، والشاعر جابر محمد عواف،والشاعر خالد عبدالله جعبور،و الشاعر محمد جابر مدخلي،والشاعر يحي محمد المشعل.

وقدم منظمو الحفل “أوبريتاً” ذكر فيها سيرته العطرة . وألقى المحتفى به الشيخ “يحي بن أحمد حسن جعبور” كلمة، شكر من خلالها قبيلة بن مهدي خاصة والمشايخ عامة والاهل والاصدقاء جميعهم على وفائهم.

وشهد الحفل الإعلان عن هدية من زوجة المحتفى به وهي عبارة عن ” سيارة ٢٠١٧ “، ثم توالت الهداية من كل شيخ قبيلة ومن كل مسؤول في المنطقة وخارجها ، وتلقى المحتفى به 80 درعاً وهداية تذكارية.