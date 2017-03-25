شاهد بالفيديو : “جنود سعوديين” ينفذون مهمة نوعية في “جازان”

ثمانية جنود من القوات السعودية ، يجلسون في استراحة محاربين بعد أن نفذوا عملية نوعية قبالة الحدود السعودية في منطقة جازان .

في الفيديو الذي نشرتهُ “العربية.نت “، تظهر فرحة الانتصار وإتمام المهمة المطلوبة التي خططت من قبل قادة في غرفة العمليات المشتركة للقوات السعودية، وذلك بتنفيذ كمين عسكري ، بعد أن حاولت عناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع تخطي الحرم الحدودي السعودي، وتصدت لهم فرقة راجلة من مشاة البرية، تعاملت معهم عبر الرماية المباشرة لتقتل ما لا يقل عن 9 عناصر وفرار آخرين.

هذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها القوات السعودية عمليات نوعية على الحدود السعودية، حيث سبق وأن نفذت عدة عمليات أخرى داخل اليمن مع دول التحالف العربي، بفضل القوة البشرية المدربة والتجهيزات اللازمة لهم ممثلين في وحدات المظليين والقوات الخاصة، ومشاتي البرية والبحرية، إضافة إلى وحدات الإنقاذ الجوي، التي تعمل على تخليص وإنقاذ المدنيين من الجماعات المسلحة.

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