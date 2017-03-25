 وظائف نسائية شاغرة بجمعية البر الخيرية بفيفاء | فيفاء أون لاين
السبت, 26 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 مارس 2017 ميلاديا

وظائف نسائية شاغرة بجمعية البر الخيرية بفيفاء

وظائف نسائية شاغرة بجمعية البر الخيرية بفيفاء
فيفاء - فيفاء أون لاين

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء عن توفر فرص وظيفية بالقسم النسائي بالجمعية ( وظيفة مديرة القسم النسائي – وظيفة باحثة اجتماعية ) , ودعت الجمعية الراغبات بالتقدم لتعبأة النموذج على الرابط

https://goo.gl/forms/EvfqG1bLOFpPCd4r1

حيث سيستمر التقديم إلكترونيا لمدة أسبوع إبتداء من يوم الأحد الموافق 27 / 6 / 1438 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 1438 هـ . وأشارت الجمعية أن شروط التقدم : 1- التفرغ للعمل . 2 – موافقة ولي الأمر . 3- ألا تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية . 4- إمكانية الوصول إلى مقر العمل . 5- الإقامة في نطاق خدمات الجمعية .6- اجتياز المقابلة الشخصية .

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