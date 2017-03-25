مصادر: السعودية توقع اتفاقية مع شركة صينية لبناء وحدات سكنية بتقنية الطباعة 3D

قالت تقارير إعلامية إن السعودية وقعت اتفاقية مع شركة Winsun الصينية، لبناء وحدات سكنية في المملكة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

شاهد نموذج لطريقة البناء (من هنا)

و وحسب موقع “أرقام” استأجرت المملكة 100 ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد من الصين بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال)، لتستخدمها في بناء مساكن متعددة الطوابق في وقت قياسي، حيث تعتزم بناء 30 مليون متر مربع بهذه التقنية.

وستعمل الشركة الصينية المتعاقد معها على إرسال ماكينات الطباعة الثلاثية الأبعاد إلى المملكة خلال الستة أشهر المقبلة.

وتسهم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، بتسريع عمليات الإنشاء، وبناء عدة وحدات سكنية في اليوم، وبتكلفة منخفضة.