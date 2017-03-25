 هيئة الرياضة بجازان تشارك في الحدث العالمي اﻷكبر لساعة الارض | فيفاء أون لاين
السبت, 26 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 مارس 2017 ميلاديا

هيئة الرياضة بجازان تشارك في الحدث العالمي اﻷكبر لساعة الارض

هيئة الرياضة بجازان تشارك في الحدث العالمي اﻷكبر لساعة الارض
جازان - انور حكمي

تشارك الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان اليوم السبت الموافق 1438/6/26 في الحدث العالمي الاكبر والسنوي ساعة الاض وذلك من خلال اطفاء إنارة المدينة الرياضية في تمام الساعه الثامنة والنصف مساء ولمده ساعة واحدة فقط .
واوضح مدير الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الاستاذ ابراهيم الرياني انه في مساء هذا اليوم (السبت) تشارك الهيئة العامة للرياضة بجازان في فعالية “ساعة الأرض” العالمية الحدث البيئي الأكبر على مستوى العالم وذلك بإطفاء الإضاءة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان .

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