بالصور: مياه جازان تحتفي باليوم العالمي للمياه 

دشن مدير عام إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس فعاليات اليوم العالمي للمياه تحت شعار « المياه المستخدمه مصدر غير مستغل » وذلك في مجمع الراشد مول بمدينة جازان.

حيث إفتتح الفعاليات مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بإدارة خدمات المياه بجازان الأستاذ عمر صيقل بكلمة أكد فيها أهمية المحافظه على المياه والإستفاذه من المياه المستخدمه .

عقب ذلك انطلقت الفعاليات التوعوية والتي شملت على معرض توعوي و مسرح جماهيري مفتوح يحتضن عدد من البرامج والمسابقات الترفيهية ومسابقة المرسم المفتوح للأطفال التي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على المياه والحد من هدرها إضافة إلى مشاركة زوار الفعاليات والحضور في تقديم رسائل توعوية بهذه المناسبة.

و أكد الجبر خلال تدشين الفعاليات بأن إدارته تعمل جاهده على تحقيق تطلعات القيادة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة و العمل الدؤوب والمتواصل لتوفير خدمات مرضيه للعملاء في مختلف محافظات وقرى منطقة جازان من خلال تنفيذ عدد من مشاريع شبكات المياه المحلاة و شبكات الصرف الصحي وبإذن الله ستوفر خدمات جيده في حال إكتمال تنفيذها.

وشدد على إهمية تعاون مختلف أفراد المجتمع للحد من ظاهرة هدر المياه و الإسراف في استخدامها.

مؤكدا في الوقت نفسه بأن إدارته تحرص على تنظيم فعاليات وبرامج دورية لتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على المياه ويعتبر اليوم العالمي للمياه هو فرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه ولإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق يكفل استدامتها للأجيال القادمة.