د.ابوعباة: نتطلع بان يصبح مستشفى الملك عبدالله الجامعي مرجعا عالمي في صحة المرأة اليافعين

أكد الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي في جامعة الاميرة نوره بنت عبدالرحمن على أن رؤية المستشفى تنبع من تطلع أساسي تعمل جميع الأقسام على تحقيقيه، وهو أن يكون مستشفى الملك عبد الجامعي نموذجاً يحتذى بين المستشفيات الجامعية في المملكة، ومرجعا عالمي المستوى في مجال صحة المرأة وصحة اليافعين ونمو وتطور الطفل.

وقال:” تدعم هذه الرؤية رسالة أساسها توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات المرضى، في بيئة آمنة ومحفزة للشفاء وأن يسهم المستشفى في نقل وتبادل المعرفة في ممارسات الرعاية الصحية والتعليم والأبحاث.

وفي وقت تجري هذه الأيام الاستعدادات لافتتاح مستشفى الملك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي في جامعة الاميرة نوره بنت عبدالرحمن، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتشريف من أمير منطقة الرياض اوضح أبوعباة أن هذه المبادئ المترجمة والمطبقة على أرض الواقع يعكسها شعار المستشفى النابع من فكرة موحية، إذ يتكون الشعار من عناصر لها مدلولات قوية وهي مفهوم رباعية القوة والحماية والسلامة والإرث. التعليمي. تم تصميم الشعار في شكل درع ليعكس قوة الاسم الذي يحمله المستشفى وهو اسم الملك عبد الله بن عبد العزيزـ رحمه الله-، الذي يعد فخراً للمستشفى. وأضيف للشعار التصميم التجريدي للنخلة (رمز العطاء اللامحدود والكرم وشعار الوطن والوطنية)، وتفريعها بستة أفرع لتمثل القيم الست للمستشفى (ثقافة محورها المريض، الموثوقية العالية، الأخلاقيات المهنية، العمل الجماعي، ثقافة يحركها الأداء المتميز، التعلم وتبادل المعرفة).

وذكر “أبوعباة” سبب اختيار الدرع المفتوح في الشعار، وقال انها تعكس الشغف اللامحدود لتحقيق رؤية المستشفى الطموحة. ويرمز الشعار أيضا لسعي المستشفى لتقديم خدمات طبية في بيئة أمنة. واعتمدت ألوان الشعار على اللون الأزرق ليعكس حس المسؤولية ويعطي شعوراً بالمصداقية والحيوية والصحة، واللون الفضي رمز للقوة والدقة والتوازن الدروع الثلاث في الشعار تعبر عن الرؤية في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والابحاث متكاملة ولتحاكي تقديم الخدمات الطبية الراقية بصورة متناغمة وتكاملية.