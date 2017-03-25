“الدولي” يختار العميري لمعسكر بطولة العالم للمبارزة

اختار الاتحاد الدولي للمبارزة لاعب المنتخب السعودي سلطان العميري للإنضمام للمعسكر الدولي للشباب والناشئين للمبارزة الذي انطلق أمس في مدينة بولفيديف البلغارية، ويستمر حتى الحادي والثلاثين من مارس 2017، ويشارك في المعسكر الدولي 1200 لاعبا في الأسلحة الثلاثة ( السيف والمبارزة والشيش) وذلك استعدادا لبطولة العالم للشباب والناشئين التي ستقام خلال الفترة من 1-10 ابريل 2017 في بلغاريا.

من جهته أكد أحمد الصبان نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أن اختيار اللاعب للمعسكر الاعدادي الدولي، يزيد من خبرته واحتكاكه بلاعبين من دول أخرى لها خبرتها الطويلة في لعبة المبارزة، إلى جانب كسر حاجز الرهبة قبل خوض منافسات بطولة العالم، وأشار الى أن اتحاد المبارزة يواصل دعمه للفئات السنية والاهتمام بتطويرها كونها نواة للمنتخب الأول، متمنيا التوفيق للاعب العميري في بطولة العالم.