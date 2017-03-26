رواق أديبات المدينة ينظم أمسية شعرية

نفذ رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة بالتعاون مع جمعية طيبة النسائية أمسية شعرية يوم الأربعاء الماضي تألقت بها الشاعرات الثلاث (أم كلثوم/ فضية / شجن ) وبإدارة الشاعرة خنساء المدينة ؛ وبحضور لفيف من سيدات المدينة المنورة بمقدمتهم رئيسة جمعية طيبة الاستاذة منى الشريف ومديرتها المتميزة الاستاذة فاطمة التونسي والمديرة المكلفة الاستاذة بسينة انديجاني ورئيسة الرواق الاستاذة جمال السعدي وعدد من رئيسات لجان الرواق وعضواته

حيث افتتحت الشاعرة/ فضية الاحمدي الأمسية بقصيدة

” طيبة الطيبة ” والتي جاء فيها

يا لائمي في حبِّ طيبةَ إنَّها

مهوى الفؤادِ،وقبلةُ المشتاقِ

تهفو إليها نابضاتُ قلوبنا

العادياتُ بشوقها الرقراقِ

بعدها ألقت الشاعرة أم كلثوم عدد من القصائد منها هذه الابيات العذبة

ناداك قلبي ناداك

ياطيبة إني أهواك

ما أنا إلا … نسمات من عطر هواك

ما أنا إلا … حفنات من رمل ثراك

ماأنا إلا … بعضك قد حن لمرآك

أشتاقك حقا غاليتي ومن لايشتاق ثراك

بعدها امتعت الحاضرات الشاعرة شجن بأبيات عن الأم كان منها هذه الابيات:

أمي الأمان إذا إذا مالخوف عانقني

وقلبها الدفء يجلو عني السقما

صديقتي نبض قلبي وإبتسامتها

عدل وان قصر الإحساس أو ظلما

حضن لعمري الذي ماعاش مغتربا

وطفلتا عندها لن أشتكي هرما

وغيرها من القصائد اللاتي صدت بها الشاعرات المتألقات بمختلف أنواعها الفصيح والنبطي

وفي نهاية الأمسية قدمت رئيسة الرواق الأستاذة /جمال السعدي جزيل الشكر لجمعية طيبة النسائية لتعاونها وللحاضرات وللشاعرات المبدعات وقدمت لهن شهادات شكر وباقات من الورد عرفانا لجميل ماقدمنه في هذه الأمسية الجميلة .