لجل كذا نحب قيادتنا

يتعجب كل عاقل عندما يسمع المرجفون وابواق النشاز التي تحاول تفكيك لحمة الشعب السعودي العظيم .

وذلك عندما تسمع أقوالهم وأكاذيبهم بعدة صور واهية فمنهم من يقول . الشعب السعودي مغلوب على أمره وتجبره قيادته بقوة السيف على الولاء والسمع والطاعة.

والبعض يقول . الشعب ليس له حرية في المطالبة بحقوقة لان قيادته دكتاتورية تقمع ابناء الشعب وتجبره ان يعيش ذليل. ومنهم من يقول القيادة السعودية تستحوذ على ثروات الوطن وتحرم المواطن حقه من هذه الثروات.!!!!!!!

ولكن هذه الاقاويل لايقولها الا الحاقدون والحاسدون لهذا الوطن .

ونحن نقول لهم كل ماتقولو من اكاذيب نحن ندرك اهدافكم من هذا النعيق الذي تستخدموه فأسلوبكم فاضح ومردود عليكم.

نحن نحب قيادتنا لعدة اسباب نعرفها ونلمسها ونؤمن بها رغم انف كل حاقد ومنها

قيادتنا تحكمنا بدستور الامة الاسلامية وهو القران والسنة .

قيادتنا كفلت لنا بعد الله كل متطلبات الحياة من الامن والامان ورغد العيش والتعليم المجاني وفرت لنا المدارس والمعاهد والكليات والجامعات في شت المجالات وأكملتها بالابتعاثات الخارجية

وفرت لنا الرعاية الصحية وفرت لنا حرية الراي أشركتنا في صنع القرار منحتنا كل مانطلبه .

قيادتنا ادارت شؤن الدولة داخليا وخارجيا بكل حكمة ونجاح حتى اصبحت المملكة العربية السعودية في مصافي الدول الكبرى

قيادتنا من صناع القرار على مستوى العالم

قيادتنا اهتمت بكل المقدسات ورعت زائريها

قيادتنا شرعت ابوابها لجميع ابناء الشعب .

لذلك هذه هي الاسباب الحقيقية للعلاقة الحميمة بين الشعب والقيادة .

ومن هذا المنطلق نقول للابواق المغرضة والحاقدة موتوا بغيضكم

(فنحن شعب في قلوب قيادته وقيادة في قلوب ابناء شعبهم بمختلف اجناسنا واعمارنا سلم لمن سالمهم عدو من عاداهم )

ولله الامر من قبل ومن بعد .

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