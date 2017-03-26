بالصور.. “الجيل” يتوج بطلا لبطولة شهداء الواجب في فيفاء

خطف فريق الجيل بطولة شهداء الواجب التي نظمها نادي الحي التابع لمكتب التعليم بفيفاء بمشاركة 10 فرق من القطاع الجبلي .

حيث رعى مباراة الختام مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس والعميد ركن محمد بن خليل أبو دية مدير الشؤون المدنية بقوة جازان , وبحضور عدد من المسؤولين والمشايخ .ورعاة البطولة .

وجمعت مباراة الختام فريق الملكي وفريق الجيل الذي استطاع فيه الجيل من خطف البطولة بخمسة أهداف مقابل أربعة .

وشهد الختام تتويج وتكريم الفرق وتسليم الميداليات والكؤوس , فيما قدم ملتقى الشيخ جبران الشراحيلي رحمه الله – الثقافي والرياضي – أحد رعاة البطولة قدم هدايا تذكارية لضيوف الحفل ورعاته ومنظمي البطولة .

فيفاء أون لاين التقطت لكم عددا من الصور لمباراة الختام وحفل التتويج .