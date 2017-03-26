 بالصور.. “الجيل” يتوج بطلا لبطولة شهداء الواجب في فيفاء | فيفاء أون لاين
الأحد, 27 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 مارس 2017 ميلاديا

بالصور.. “الجيل” يتوج بطلا لبطولة شهداء الواجب في فيفاء

بالصور.. “الجيل” يتوج بطلا لبطولة شهداء الواجب في فيفاء
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

خطف فريق الجيل بطولة شهداء الواجب التي نظمها نادي الحي التابع لمكتب التعليم بفيفاء بمشاركة 10 فرق من القطاع الجبلي .

حيث رعى مباراة الختام مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس والعميد ركن محمد بن خليل أبو دية مدير الشؤون المدنية بقوة جازان , وبحضور عدد من المسؤولين والمشايخ .ورعاة البطولة .

وجمعت مباراة الختام فريق الملكي وفريق الجيل الذي استطاع فيه الجيل من خطف البطولة بخمسة أهداف مقابل أربعة .

وشهد الختام تتويج وتكريم الفرق وتسليم الميداليات والكؤوس , فيما قدم ملتقى الشيخ جبران الشراحيلي رحمه الله  – الثقافي والرياضي – أحد رعاة البطولة قدم هدايا تذكارية لضيوف الحفل ورعاته ومنظمي البطولة .

 

فيفاء أون لاين التقطت لكم عددا من الصور لمباراة الختام وحفل التتويج .

 

 

  

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