المثيبي ينتقل إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى : جابر سالم المثيبي الفيفي نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون .

هذا وتلقت صحيفة فيفاء أون لاين رسالة من ابن المتوفي / جابر سالم المثيبي الفيفي رحمه الله . هذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن أسرة المغفور له بإذن الله جابر سالم الفيفي كل من كان له أي حقوق مادية على والدنا

الإتصال على رقم الجوال :

طارق جابر سالم المثيبي الفيفي

0552219286

لإبراء الذمة , راجين أيضاً ممن كان له حق و لا يرغب في الإتصال أو المطالبة به أن يُسامح المرحوم و يدعو له بالرحمة والمفغرة .وللجميع جزيل الشكر والتقدير ..

سائلين الله رب العرش العظيم أن يرحمه رحمة واسعة وان يجعل قبره روضه من رياض الجنة وأن يجمعنا بكم وبه في دار كرامته

إنا لله وإنا إليه راجعون