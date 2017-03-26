المشايخ .. سلاح فيفاء للتنمية

لدينا في محافظة فيفاء أسماء شامخة شقت طريقها في الصخور نحو المعالي وتحمل من الإنجازات والخبرات مايشهد به القاصي والداني ونفخر ونعتز بهذه الكوكبة وبجهودها التي نستقي منها أسس النجاح،

وحيث أن المشكلة التنموية هي الهاجس الأكبر في فيفاء هذه الأيام والتي تتمحور حول تعثر جميع المشاريع بالمحافظة ولعل القسم الاكبر من تلك المشاريع يتعلق بالبلدية والقسم الثاني بقطاعات الدولة الاخرى

وقد تكون البداية الهامه تنطلق من المجلس المحلي وكذلك المجلس البلدي الذي يستمد قوته من ذاته ومن إدراك منسوبيه بالصلاحيات المخولة لهم وهنا احببت ان اؤكد على ان سلاحنا الأقوى والأمضى في كل ما نأمل أن يتحقق والذي أحدث فارقا واضحا في كل القبائل المجاورة هو سلاح المشائخ ، ومها امتلكنا من المناصب والشهادات لن يكون لنا ذلك التاثير والفارق الذي قد يحدثه شيخ قبيلة في مطالبة ما في اي دائرة حكومية ،

وأعتقد أن الخلل واضح وجلي في هذا المحور ، وهو لايعني شخوص المشائخ بذاتهم بل عبر التواصل والعمل المنسق والرأي الموحد لأي مشكلة تواجه فيفاء فيما بين مشائخنا الكرام ، والحل هو إيجاد حلقة وصل فعلية وتطبق على أرض الواقع لتقريب وجهات النظر والاتفاق ومن ثم تفويض لجنة للمطالبات من قبل المشائخ إن لم يتمكن المشائخ من مباشرة مطالبهم بأنفسهم ووضع ميزانية لذلك إن احتاج الأمر.

نخلص من ذلك كله أن الكرة في ملعب اللاعب الرئيسي وهم المشائخ ولاغيرهم ، هم من يستطيعون جلب كل المصالح ودرء كل المفاسد، ولنا في كل القبائل المثل الواقعي فأنتم ترون ان القبائل تستمد قوتها الحقيقية من وقفتهم مع مشائخهم وأعطوئهم الثقة وتحميلهم المسؤولية فكانوا أهلا لها ، أما الأفراد فلو كان أحدنا وزيرا لن يستطيع أن يخرج من إطار مسؤوليته المناطة به فقط ، بل سيكون تحت الأعين والمساءلة إن حاول التجاوز بخدمة خاصة يقدمها إلى جماعته وخاصته ، أضف إلى ذلك أن كل مسؤولينا في منطقة جازان لن يستطيعوا أن يتعدوا مراجعهم في أمارة جازان ولكن المشائخ هم الوحيدون الذين يستطيعون طرق الأبواب حتى باب الملك للمطالبة بمصالحهم هذا إن وجد تقصير او عدم تجاوب من أمير المنطقة ،

رغم كل الضبابية التي تسود الرؤية العامة للمشايخ ورغم كل الأحاديث عن عدم الاحتياج للمشائخ فهم يبقون السلاح الأقوى في يد المواطنين للوصول بالخدمات إلى كل محتاج،

أخيرا أعتذر عن الإطالة ولكن أحببت مشاركتكم بهذا الرأي الذي لم أبتعد به عن واقعنا ، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وحسبي أني أبث همومي وشجوني لأخوة لي أكبر وأجدر وأجد منهم العذر على أي زلة قد أقع فيها .

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