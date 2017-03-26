 حقيقة .. اصطدام جسم فضائي بالأرض في رمضان ! | فيفاء أون لاين
الأحد, 27 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 مارس 2017 ميلاديا

حقيقة .. اصطدام جسم فضائي بالأرض في رمضان !

حقيقة .. اصطدام جسم فضائي بالأرض في رمضان !
فيفاء أون لاين - متابعة

نفت الجمعية الفلكية بجدة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود جسم فضائي يدعى “نيبيرو” سيُصدم بالأرض في شهر رمضان المقبل.

وأضافت الجمعية أن ما يتردد حول ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي مجرد خرافة، وأنه لا وجود لجسم سماوي مسجل بهذا الاسم لدى الاتحاد الفلكي الدولي، أو أي وكالة فضاء، أو مرصد فلكي حول العالم.

وأكدت أنه لا يوجد أجسام فضائية مرشحة للاصطدام بالأرض خلال العام الحالي، إضافةً إلى أنه لم يتم رفع مستوى التحذير على مقياس “تورينو” من خطر اقتراب أجسام فضائية من الأرض.

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