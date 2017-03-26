“الإحصاء”: تكشف انخفاضاً في مشتريات السيارات والأغذية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاضاً ملحوظاً في مشتريات عدد من القطاعات خلال الـ12 شهرا الماضية، حيث تراجعت بنهاية فبراير الماضي مشتريات السيارات والأغذية والخدمات الترفيهية والثقافية مقارنةً بمشتريات الشهر نفسه من عام 2016.

وشهد قطاع السيارات انخفاضاً في المشتريات بنسبة 6.1 % بنهاية شهر فبراير، مقارنةً بالشهر نفسه العام الماضي، كما انخفضت مشتريات الأغذية بشكل واضح للفترة ذاتها، بانخفاض نسبته 3.4%، كما سجلت الخدمات الترفيهية والثقافية تراجعاً بنسبة 9%.

وأوضحت البيانات حدوث انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 8.4% لنفس الفترة، فيما تراجعت أسعار الكتب بنسبة 6.6%.

وأكدت البيانات انخفاض تكلفة التأمين على الصحة بنسبة 11%، إلا أن التأمين الخاص بالنقل ارتفع 13.9%، فيما زادت تكلفة التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 5.2%.

وسجلت أسعار السلع المعدّة للترفيه في الهواء الطلق بآخر 12 شهراً ارتفاعا بنسبة 14.5%، كما لحق الارتفاع أيضاً أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 6.3%.