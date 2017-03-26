“سار” تطلق عرضاً ترويجياً خلال الإجازة القادمة

أطلقت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عرضاً ترويجياً لتحفيز المسافرين بين الرياض والمجمعة والقصيم لاستخدام القطار خلال شهر أبريل القادم,بالتزامن مع عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني .

وستكون مواعيد انطلاق الرحلات خلال شهر أبريل 2017 على النحو التالي:

الرحلة موعد الانطلاق موعد الوصول

الرياض – المجمعة 10:00 صباحاً 11:19 صباحاً

المجمعة – القصيم 11:29 صباحاً12:31 ظهراً

القصيم – المجمعة 03:20 عصراً04:22 عصراً

المجمعة – الرياض 04:32 عصراً05:51 مساءً

وحرصاً من ” سار ” على تحفيز المسافرين بين المناطق التي تغطيها محطاتها الثلاث لاستخدام القطار و تجربة رحلاته، حددت أسعاراً تشجيعية للتذاكر خلال هذه الفترة بواقع 60ريالاً للبالغين و 30 ريالاً للأطفال ( 2 – 15 سنة ) و 6 ريالات للأطفال الرضع دون السنتين على مختلف الدرجات ولجميع الوجهات.

وكانت المرحلة الأولى من تدشين الخدمة التي أطلقتها “سار” في 26 فبراير الماضي قد شهدت إقبالاً كبيراً, حيث تجاوزت نسبة الإشغال لرحلات القطار مايزيد عن 76%.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك،سعي الشركة لرفع الكفاءة التشغيلية، من حيث عدد الرحلات و عدد المحطات التي سيتم تغطيتها في المستقبل، إضافة إلى مستوى و نوعية الخدمة ،وقال ” نعمل على تطويرها بما يواكب تطلعات عملائنا”.

وبين أن “سار” خلال المرحلة الأولى من التشغيل عمدت إلى دراسة الاحتياج بشكل عام وقياس مستوى الرضا لدى العملاء و أخذ آرائهم و اقترحاتهم بهدف تطوير الخدمة.

وعن مواعيد انطلاق الرحلات لهذه الفترة وإمكانية وضعها في وقت مبكر صباحاً , بين المالك، أن الشركة تستهدف بشكل كبير تلبية احتياج العملاء خلال فترة الإجازة وهو ما يجعل انطلاق الرحلة في موعد مبكر صباحاً خياراً غير مفضل للعملاء، خاصة وأن بيانات التشغيل للفترة الأولى تبين أن الشريحة الكبرى من مستخدمي القطار هم من العائلات.

ورحب الرئيس التنفيذي لـ “سار” بجميع المسافرين ،داعياً إلى زيارة موقع الشركة الإلكتروني و حجز مقاعدهم على أي من رحلات قطار “سار ” خلال مدة العرض.

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