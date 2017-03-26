 50 حافظًا لكتاب الله في برنامج المراجعة والضبط بحلقات الأساملة بجازان | فيفاء أون لاين
الأحد, 27 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 مارس 2017 ميلاديا

50 حافظًا لكتاب الله في برنامج المراجعة والضبط بحلقات الأساملة بجازان

50 حافظًا لكتاب الله في برنامج المراجعة والضبط بحلقات الأساملة بجازان
فيفاء أون لاين - ابوعريش (جازان)

نفذ مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأساملة التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة أبوعريش أمس ” برنامج يوم الهمة ” لمراجعة وضبط حفظ كتاب الله تعالى.
وأوضح مدير مكتب إشراف الحلقات بالأساملة أحمد بن علي المسملي، أن البرنامج شارك فيه 50 طالبًا من حلقات التحفيظ التابعة للمكتب وعدد من الحلقات الأخرى التابعة للجمعية، بهدف مراجعة وضبط الطلاب لحفظهم من كتاب الله تعالى ليكون ذلك مساعدًا لهم بمشيئة اللــَّه في إتقان الحفظ.
وأشار إلى أن مشاركات الحفاظ شهدت تنوعًا حسب فروع البرنامج وهي من 3 أجزاء وحتى 20 جزءً من كتاب اللـَّه وذلك بإشراف 15 معلماً.
يُذكر أن مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأساملة التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة أبوعريش يشرف على القطاع الجنوبي الغربي من المحافظة، حيث يشمل القطاع 25 قرية بها 18 حلقة للبنين و 14 دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم ، يدرس بها 1300 طالب وطالبة ، إلى جانب 118 معلماً ومعلمة ، فيما بلغ عدد الخريجين من المكتب 55 حافظاً وحافظة لكتاب الله تعالى.

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