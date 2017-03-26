ويوضحون خطورة ذلك إحذ .. من غلي الماء مرتين أثناء إعداد الشاي أو القهوة

حذر خبراء صحيون من خطورة غلي الماء مرتين أو أكثر أثناء إعداد الشاي أو القهوة، مشيرين إلى أنه أمر خطير وضار بالصحة ويجب تفاديه.

وأوضح رئيس رابطة الشاي والمشروبات البريطانية ويليام غورمان، أن غلي الماء أكثر من مرة يتسبب في خفض نسبة الأوكسجين والنيتروجين في الماء، مطالباً بعدم تكرار غلي الماء بعدما يبرد وتجديده مع كل مرة لتجنب تلك الأضرار.

من جانبه، أشار الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث في مصر الدكتور هاني الناظر وفقاً لـ “العربية نت”، إلىأن إضافة مياه جديدة للماء الذي تم غليه لإعداد الشاي أو القهوة لا خطورة فيه، بل إنه يحافظ على نسبة الأملاح والمعادن في الماء بصورة طبيعية.

لكنه أكد أن غلي المياه نفسها دون إضافة كمية جديدة عليها يؤدي إلى تركيز المعادن والأملاح ومع مرور الوقت تتراكم الأملاح في الكلى ويصعب التخلص منها، ما يضعفها ويسبب الفشل الكلوي.