هطول أمطار غزيرة على فيفاء

هطلت قبيل ظهر اليوم الأحد أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفاء صاحبها زخات من البرد ونشاط للرياح وضباب كثيف إرتوت الأرض وسالت عدد من الأودية والشعاب , عقبها أجواء رائعة ضبابية , مع استمرار السحب الركامية التي تبشر بمزيد من هطول الأمطار خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء هذا اليوم الأحد وقد تم تمريره لكافة الجهات المعنية.

مشيرا إلى هطول أمطار متفرقة على كل من جيزان وبيش وضمد وابو عريش والعيدابي وفيفا والريث والعارضة ولم نتلقى أي بلاغات ناتجة عن الحالة.

ودعا المقدم القحطاني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول ، وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق السلامة للجميع ،

وبين أنه عند طول الأمطار يجب على الجميع الابتعاد عن مجاري السيول ومتابعة التحذيرات الصادرة من الدفاع المدني خاصة وأن المنطقة تشهد هذه الفترة هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة.

وشدد على عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه التي قد تؤدي إلى الغرق متمنيا السلامة للجميع.