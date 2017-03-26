“بلدية الداير” تواصل المصادرات والغرامات لمخالفي الاشتراطات الصحية

واصلت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان جولاتها البلدية على المحلات الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

وقال رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي بأن البلدية وخلال جولاتها المكثفة على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة قامت بمصادرة مايزيد على أكثر من 20 كجم من الكبد واللحوم الفاسدة وتم كذلك مصادرة مايزيد 100 كجم من الأرز إضافة حليب بودر وحلويات منتهية الصلاحية وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق جميع المنشآت المخالفة حيث زادت الغرامات المالية على 15 ألف ريال كما تم اغلاق ثمان محلات وإنذار عدد منها .

وأضاف العتيبي بأن هذه الجولات تأتي في إطار حرص البلدية على صحة سكان المحافظة وزوارها ولمنع وإيقاف جميع المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

مشدداً في الوقت ذاته بأن البلدية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتهاون في تطبيق اشتراطات صحة البيئة وداعياً في الوقت ذاته جميع المواطنين بالتعاون والتفاعل مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات.