ملتقى الشيخ جبران الشراحيلي يتميز في رعاية بطولة شهداء الواجب

تميز ملتقى الشيخ جبران يرحمه الله – الرياضي والثقافي – في رعايته لبطولة شهداء الواجب التي اختتمت منافساتها يوم أمس الأول بتنظيم من نادي الحي بفيفاء وشارك فيها 10 فرق من القطاع الجبلي .

حيث قدم الملتقى خلال مباريات البطولة جوائز لأفضل لاعب في كل مباراة , كما قدم ملتقى الشيخ جبران يرحمه الله هدايا لضيوف المباراة الختامية وكذلك لمنظمي البطولة ورعاتها الإعلاميين.

حيث سلم الدروع بالإنابة عن رئيس الملتقى المنسق الإعلامي للملتقى الأستاذ عبدالرحمن الفيفي .

ومن جانبه هنأ رئيس الملتقى الشيخ أحمد جبران الشراحيلي الفيفي الجميع على نجاح البطولة التي تحمل اسم فئة غالية علينا جميعا ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للدين ومدافعين عن حياض هذا الوطن الغالي.

وبارك رئيس الملتقى لجميع المنظمين واللاعبين وللفريق الفايز بكأس البطولة, مؤكدا بأن الملتقى شريك دائم في تنظيم بطولات القطاع الجبلي ودعم شباب هذا الوطن منذ أكثر من عشرين عاما , سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده وسمو أمير المنطقة الحريص على شبابنا الرياضي في القطاع الجبلي , وأن يحفظ بلادنا وينصرها ويديم عليها الأمن والأمان .