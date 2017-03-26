 مدرسة في #فيفاء تصرف طلابها بين زخات المطر والبرد | فيفاء أون لاين
الأحد, 27 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 مارس 2017 ميلاديا

معرَضين للمخاطر .. وأولياء الأمور يطالبون بحلول جذرية للمشكلة المتكررة

مدرسة في #فيفاء تصرف طلابها بين زخات المطر والبرد

مدرسة في #فيفاء تصرف طلابها بين زخات المطر والبرد
فيفاء اون لاين - فيفاء

أبدى عدد من أولياء أمور الطلاب بإحدى مدارس محافظة فيفاء (تحتفظ الصحيفة بإسم المدرسة) استياءهم الشديد من تصرف إدارة المدرسة بعد أن صَرَفت الطلاب حين غزارة هطول الأمطار اليوم الاحد ، ما قد يلحق بهم الأذى خاصة وأن الطلاب بدون نقل مدرسي ويغادرون المدرسة مترجلين ؛ ما يجعلهم عرضة للكثير من الأخطار كالإنزلاق وتساقط الصخور – لا قدّر الله – .

وتفصيلاً قال أحد الطلاب الذي فضّل عدم ذكر أسمه ، أن اليوم الأحد 27 / 6 اجبَر المعلمون -المشرفون- بالمدرسة الطلابَ على النزول للساحة وهي مكشوفة أثناء نزول المطر وذلك في الفسحة الثانية (الساعة 10:55 ) ، ثم بعد ذلك قامت إدارة المدرسة بصرف الطلاب لمنازلهم وذلك في تمام الساعة 12:10 ظهرًا ، حين اشتداد غزارة المطر ، وذكر الطالب أن هذا العمل قد تكرر من إدارة المدرسة لمرات عديدة .

من جهتهم عبٔر أولياء الأمور عن تذمرهم الشديد ومخاوفهم المتكررة إزاء هذا العمل من الإدارة ، مطالبين إدارة المدرسة في النظر لفلذات أكبادهم بعين الرحمة وعدم صرفهم في المطر الغزير معرَضين للمخاطر ، ودعى أولياء الأمور إلى سرعة صرف الطلاب حين توقع نزول المطر بدلاً من تركهم لحين نزول الامطار وغزارتها ، أو أبقاؤهم في المدرسة لحين إنتهاء نزول المطر أمانًا لهم من المخاطر ، مطالبين في الوقت ذاته مكتب تعليم فيفاء بالنظر في تعليق الدراسة في مواسم الأمطار الغزيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق سلامة الطلاب وكذلك الطالبات ، فمحافظة فيفاء منطقة جبلية وعرة وغزارة الأمطار قد يتسبب في انقطاع الطرق وانهيارها ، وتساقط الصخور والأحجار – لاسمح الله – وهذا ما يحصل في مواسم الأمطار كل عام بالمحافظة .

الجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة قد هطلت على محافظة فيفاء صباح اليوم ، وتبع هطول الأمطار ضباب كثيف وتساقط للبَرَد .

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