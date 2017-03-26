تحفيظ القرآن الكريم بالأساملة ينفذ ” برنامج يوم الهمة ” لمراجعة وضبط حفظ كتاب الله تعالى

ضمن برامج مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأساملة التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبوعريش

نفذ المكتب في هذا اليوم المبارك السبت الموافق : 26 من شهر جماد الآخرة ” برنامج يوم الهمة ” لمراجعة وضبط حفظ كتاب الله تعالى

وقد بدء البرنامج بعد صلاة الفجر واستمر الى صلاة العصر ، وأفاد مدير مكتب إشراف الحلقات بالأساملة الشيخ أحمد بن علي المسملي أن البرنامج يهدف لمراجعة وضبط الطلاب لحفظهم من كتاب الله تعالى ليتخرج طلاب متقنين لحفظهم من كتاب الله تعالى ، وأفاد أن البرنامج شارك به خمسون طالب من عدد من حلقات التحفيظ التابعة للمكتب وعدد من الحلقات الآخرى التابعة لمكاتب تابعة للجمعية ، وكان مجموع ما أنجزوه من مراجعة حفظهم خلال هذا اليوم 786 وجها بمعدل 39 جزء من كتاب الله وذلك بإشراف خمسة عشر معلماً .

من جهة آخرى شرف البرنامج أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ أبوعريش والمشرف التعليمي بالجمعية ومدير ومشرفي المكتب .

جدير بالذكر أن مكتب إشراف الحلقات يشرف على القطاع الجنوبي الغربي من محافظة أبي عريش

والذي يشمل خمس وعشرون قرية بها 18 حلقة للبنين و 14 دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم ، يدرس بها 1300 طالب وطالبة ، ويعلم بها 118 معلماً ومعلمة ، وقد خرج المكتب خمس وخمسون حافظاً وحافظة لكتاب الله تعالى .