رياض الأطفال بجمعية تحفيظ القران بالباحة تقيم محاضرة توعوية لأطفال

نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالباحة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالباحة نشاط توعية للأطفال للتحذير من التحرش والذي أقيم بروضة رقية بنت رسول الله صلى الله علية وسلم التي ألقتها الدكتورة /مها عبدالعزيز الرفاعي مشرفة التوعية وتعزيز الصحة بإدارة الصحة العامة بالباحة وذلك بحضور جميع أطفال ومنسوبات الروضة .

وكما تضمنت المحاضرة التعريف بالتحرش الجنسي وأسبابه وإعراضه والوقاية منه وعلاجه، وكذلك التعريف بالآثار البدنية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن التحرش ضد الأطفال وتوعية الأسرة بطرق حماية أطفالها من التحرش الجنسي.

وتعد هذه المحاضرة من ضمن أنشطة وبرامج الجمعية التي تقدمها لأطفال الروضة .