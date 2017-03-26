السويلم اجتمع مع الأولمبية واللجنة العليا المنظمة للبطولة زيارة آسيوية تكشف استعدادات الالعاب الجوية في اندونيسيا

تفقد الدكتور مبارك السويلم رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية آخر الاستعدادات لبطولة الباراقلايد التي ستقام ضمن الالعاب الاسيوية في اندونيسيا، واجتمع الدكتور السويلم مع اللجنة الاولمبية الاندونيسية واللجنة العليا المنظمة للألعاب الاسيوية ، بحضور السيد هاري مدير المسابقات في اللجنة والسيد واهايو مدير بطولة الباراقلايد في الالعاب الاسيوية ، ومديري لجان البروتوكول والسكن والمواقع في اللجنة العليا .

وتطرق الاجتماع الى كافة الاجراءات اللازمة لإنجاح مشاركة رياضة الباراقلايد في الالعاب الاسيوية، واقامة البطولة التجريبية التي ستتزامن مع بطولة كأس آسيا الثانية للباراقلايد في شهر أغسطس ٢٠١٧.

كما قام السويلم يرافقه السيد جوكو مدير موقع بطولة الباراقلايد والسيد واهيو مدير البطولة والسيد بوي مدير البروتوكول والسيد أفندي من الاتحاد الاندونيسي للرياضات الجوية بزيارة لموقع بطولة الباراقلايد إلى جانب زيارة عدد من الفنادق لاختيار المناسب لإقامة الفرق المشاركة واللجنة المنظمة الاندونيسية.

من جانبه قدم السويلم شكره للحكومة واللجنة الاولمبية الاندونيسية على جهودهم ودعمهم لتسهيل اعتماد الباراقلايد ضمن الالعاب الاسيوية، وأكد على أهمية الدور المحوري والجهود التي يقوم بها الشيخ احمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي في رفع شأن الرياضات الجوية ودخولها للألعاب الأسيوية. كما قدم شكره لحسين المسلم المدير التنفيذي للمجلس على تواصله الدائم وتذليل كل العقبات، متمنيا النجاح لجميع المشاركين.