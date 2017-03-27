هيئة تطوير فيفاء .. أكبر عائق للتنمية!

هيئة تطوير فيفاء وعدم وجود مخطط تنظيمي والمجالس من اهم عوائق التنمية في محافظة فيفاء

حسب توجيهات ولاة امرنا حفظهم الله التي تنص بعدم اتهام أي مؤسسه حكوميه بالتقصير وللمصداقية يجب الرجوع الى مهامها المنصوص عليها في المراسيم الملكية المحددة لمجال عملها ومسئولياتها نظام البلديات والقرى الصـــــادر بالمرســـــــــوم الملكـــــي الكريم رقم م/5 في 1397/2/21هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 130 التاريخ 1397/2/6هـ التنمية

[هيئة الخٌبراء بمجلس الوزراء – نظام البلديات والقرى (محتوى خارجي]

وظائف البلدية

تنص (الماده 5) من الفصل الثاني الصادرة بالمرسوم( اعلاه) : وظائف البلدية :مع عدم الخلل بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الاعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلمة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية :

1 -تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولً من الجهات المختصة .

2 -الترخيص بإقامة الإنشاءات والبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها .

3 -المحافظة على مظهر ونظافة البلدة ، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .

4 -وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الاشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.

5 -مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والاشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الشارة (الدمغة) عليها سنوياً .

6 -إنشاء المسالخ وتنظيمها.

7 -إنشاء الاسواق وتحديد مراكز البيع .

8 -الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً.

9 -المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الابنية الايلة للسقوط أو الاجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة.

10 -تحديد مواقف الباعة المتجولين ، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.

11 -تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة .

12 -نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

13 -تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لانظمتها.

14 -الاشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.

15 -حماية الابنية ا لثراية بالتعاون مع الجهات المختصة .

16 -تشجيع النشاط الثقافي ، والرياضي ، والاجتماعي ، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.

17 -التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول ، والتشرد ، وإنشاء الملاجئ للعجزة واليتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.

18 -إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى.

19 -تلفي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان .

20 -منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والملك العامة الخاضعة لسلطتها.

21 -أيت اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء”

ونظزا لما يدور من تذمر وشكاوى كثير من الموطنيين ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة واختلاف وجهات النظر في تعثر المشاريع وتدني مستوى الخدمات فإنه يجب مناقشة العوائق التي ادت الى تعثر هذه المشاريع والقصور في الخدمات وعدم تحقيق توجيهات ولاة امرنا حفظهم الله واسباب القصور وتصحيحها.

العائق الاول: هيئة تطوير فيفا حيث امر ولاة امرنا حفظهم الله بإنشاء الهيئة(سنة 1397 تقريبا) لتنفيذ جميع جوانب التنمية وتكوين قاعدة اقتصادية لزراعه مفيدة وإيجاد مصدر دخل اقتصادي للمواطن حيث تم دعمها بمليارات الريالات ولأكثر من 40 سنه والجميع ودون استثناء يعلم ويشهد بأنه لا يوجد لهذه المليارات اثر يستحق الذكرعلى ارض الواقع مما يؤكد ان هذه الهيئة(هيئة تطوير فيفاء ) تعتبر العائق الأكبر من عوائق التنمية بل أنها اكبر هيئة للفساد وإرهاب المواطن وحرمانهم من حق العمل فيها بل والتعاون مع بعض الجهات الأمنية وجمعية التوعية بأضرار القات ودعمهم ماديا لإستخدم سلطتهم ولإجبار المواطن على الإزالة طوعا او كرها وفي كلا الحالتين يعتبرهذا تهميش لجميع توجيهات ولاة الأمرحفظهم الله منذ تأسيس دولتنا حفظها الله وذلك ليس عجزمن ولاة امرنا بل ان هدفهم هو تنمية الإنسان في هذه المناطق الجبلية الحدودية وذلك نابع من حكمتهم وعدالتهم وكل ذلك يثبت فساد هذه الهيئة وانحرافها عن مسارها التنموي اللذي أنشأت من اجله بل ان هذه الهيئة قد تجاوزت بتعسفها الى تعمد اضرار المواطنين و تشويه سمعتهم بشكل مباشر وغير مباشر والطعن في ولائهم ونعتهم بالعصيان وذلك ليس إلا لاختلاق مشكله بهدف صرف الأنظار عن فساد وهدر للميزانيات استمرلمدة 40 سنه.

العائق الثاني عدم وجود المخطط التنظيمي المذكور في الفقره (1) من الماده الخامسه الفصل الثاني المنصوص عليها في المرسوم اعلاه كما يعلم الجميع ان فيفاء لا يوجد لديها مخطط تنظيمي (يتضمن جميع جوانب التنمية ضمن نطاق خدمات البلدية) وهذا يعني استحالة العمل بالمرسوم الملكي والنقاط المذكورة (1-21) بإستثناء الفقرات(5-2-13)و النظافه ودرء السيول وانهيارات جوانب الطرق وبعض المقابر وحسب معلوماتي بإعتماد المخطط التنظيمي قبل سنوات و اللذي كلف ( 4000000 ريال تقريبا) ولم يعمل به فقط تم تسليم ارض (الرقه المتنازع عليها ) الى محافظة العيدابي رغم انها كانت الاساس لإعتما مشروع المخطط التنظيمي لفيفاء والاراضي الحكومية وتم ادراج محافظة الداير والعيدابي ضمنه

العائق الثالث : المجالس( المجلس البلدي – المجلس المحلي – مجلس المنطقة ممثلا لسكان محافظة فيفاء بالعضو الحالي) تم تشكيل هذه المجالس بهدف دفع عجلة التنمية وتقديم كل مايمكن للارتقاء بمستوى راحة ورفاهية المواطن وتحقيق كل ما يعود بالنفع على هذا المواطن لتحقيق اهداف ولاة امرنا حفظهم الله الوارده في الخطط الخمسية وكما ورد في مهام وواجبات هذه المجالس . واذا لم تقوم هذه المجالس بمهامها وتعمل مع المؤسسات الحكومية كفريق عمل يهدف الى خدمة المواطن فانه يمكن اعتبارها عائق كبير لعدم نقل المعلومة الصحيحة عن المشاكل التنموية وكل ما يسهل سبل العيش وويخفف من الأخطار المتوقعة.

العائق الرابع : القوى البشرية العاملة في البلدية ومستواهم االفني والادري ممثلة في الاعداد من الشباب الذين تم توظيفهم (على عكس ما قامت به هيئة التطوير من استعداء للمواطن وحرمانه من حق العمل) هذه الكوادر سوف تمكن البلدية من تنفيذ مهامها البسيطة كما في الفقرات(5-2-13)و النظافه ودرء السيول وانهيارات جوانب الطرق وبعض المقابر واعمال الصيانه والسفلته بعد التأكد من قدراتهم وتحقيق مبداء الثواب والعقاب والعداله الوظيفيه . اذا لم يتم الإستفاده منهم وتوجيههم بشكل صحيح وبعد ان يتم ترتيب اولويات البلديه حسب الخدمه الضروريه التي يحتاجها المواطن اذالم تقوم البلديه بذلك فيعتبر ذلك عائق يجب وضع الحلول له .

العائق الخامس : تعثر وبطئ عملية استخراج الصكوك حيث ان الوضع الحالي ومخاطبة الدوائر الحكومية الغير مبرر يمكن تجاوزه ببساطه جدا وكما يعلم الجميع ان هذه الدوائر لا يوجد لديها ممتلكات في فيفا وان وجد فهو محدود جدا وعدم اسستخراج الصكوك يعيق المؤسسات الحكوميه في وضع خططها ويعتبر عائق نظامي ويمكن تجاوزه(حصر ممتلكات جميع الجهات اللازم مخاطبتها والتي ترتبط بإخطارات الصكوك بحيث يعتبر من تاريخه انه لايوجد او يوجد ممتلكات وتتولى البلديه الرد اوالمحكمه وليكن ذلك بمحضر اجتماع مع هذه الجهات ويعتمد ذلك من صاحب القرار وهناك سابقه تم تطبيقا في احد المناطق حيث يتم مخاطبة البلدية والمحكمة .

العائق السادس : الضعف الشديد لفريق الإعلاميين ومناقشتهم مشاكل التنمية بما اكتسبوه من ثقافة تنموية ضعيفة ودون الرجوع الي الأسباب الجوهرية سواء النظامية منها او الفنية وتقزيم المشكلة واكتساب المتلقي ثقافة لا ترتقي الى المستوى الصحيح وتنحرف بمناقشة المشكلة عن الأهداف المأمولة من طرح المشكلة مما يزيد في استمراريتها .

وجبال فيفاء بمقوماتها السياحية ومدرجاتها النادرة تجعل منها منطقة سياحية عالمية لو تم الإلتزام بتوجيهات ولاة امرنا حفظهم الله كما انني اؤؤكد على انه لا يحق لأي جهة كانت التسويق لفيفاء سياحيا وذلك للضعف الشديد في جوانب التنمية الرئيسية واهمها الطرق التى تجاوزعدد ضحايها من ابناء المنطقة المئات وللزوار نصيب من هذه الوفيات تتحمله الجهات المسئولة وفي مقدمتها هيئة تطوير فيفاء وكل من يسوق لفيفاء سياحيا

ان المشاكل التي تمس المواطن في جميع جوانب حياته يجب ان يشارك المواطن في وضع الحلول المنطقية والمشاركة الفعالة بالطرح والنقاش

واعتقد ان الحلول الصحيحة والتي يمكن ان ترتقي الى طموح وتطلعات ولاة أمرنا ورؤيتهم الجديدة كالتالي:

اولا: اغلاق هيئة تطوير وتعمير فيفاء (المسماة حاليا هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية) والتوقف عن هدر المليارات واستمرارية الضرروشموله لبقية المناطق الجبلية استنادا الى المسمى الجديد وذلك توافقا مع رؤية ولاة أمرنا الحالية وتمكين فروع الوزارات من تنفيذ مهامها حسب خطط ألدوله الخمسية.

ثانيا: إعادة النظر في تنفيذ المخطط المعتمد من وزارة البلدية والعمل بما يمكن منه (بالتزامن مع حل مشكلة استخراج الصكوك) لكونها الشماعة التى يعلق عليها عدم تنفيذ المشاريع .

ثالثا:تفعيل دور المجالس المسئولة عن التنمية ويجب إشعار المواطن بنتائج اجتماعاتهم و اذا استمر الوضع كما هو ألان يجب حل هذه المجالس (وذلك برفع طلب حل المجلس البلدي من قبل المواطنيين المتضررين الى معالى وزير البلدية حسب المادة 24 من اللائحة التنفيذية ) لكون المواطن من رشح ومن تضرر.

رابعا: الاستفادة من الكوادر البشرية الفنية والإدارية المتكدسة في البلدية ودراسة وضع الموظفين القداماءووضع الخطط التدريبية الإدارية والفنية سواء المكتبية او الميدانية وعكس ذلك على تقارير الاداء الوظيفي الربع سنوي والسنوي وتطبيق مبدءا الثواب والعقاب لتحقيق العدالة الوظيفية وانعكاس ذلك على مستوى أداء خدمات البلدية وتحقيق الهدف وهو راحة ورفاهية المواطن .

خامسا: اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية وعقد الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة لتحديد ممتلكاتها بالإحداثيات بواسطة التصوير الجوى و داخل نطاق خدمات بلدية فيفاء والاتفاق بأن يكون الموافقة على منح الصك استنادا الى ما سبق .

المهندس مستشار / حسن بن سالم الفيفي

مكتب محاور للاستشارات الهندسية

مدينة الجبيل الصناعية

Sma.599@hotmail.com