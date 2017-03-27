بالصور: زيارة وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية المساعد لجمعية إكرام.

زار سعادة الاستاذ سمَيِّر بن عبدالله العتيبي وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية المساعد جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة في مقرها بجدة، واستمع خلال جولته وصحبه الكرام، لشرحٍ وافي عن مشروع إكرام الأموات الخيري والمغسلة النموذجية ووقفوا على غرفة العمليات لاستقبال البلاغات على مدار الساعة، ثم عقدوا اجتماعًا واستعرض د. بكر خشيم رئيس مجلس إدارة إكرام، خدمات وأنشطة الجمعية وتطرق إلى احتواء الأسرة بعد وفاة عائلها، واستمع الجميع لسعادة الأستاذ سمير العتيبي عن أوجه دعم الوزارة بما تعكس الفائدة للمستفيدين من أبناء هذا الوطن الغالي، وعند المغادرة التُقطت الصور التذكارية وتوديعهم وشكرهم على زيارتهم.

حضر الزيارة من الوزارة الأستاذ إبراهيم الغرير مساعد مدير عام الجمعيات والمؤسسات والمراكز، الأستاذ حسين قدير مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ أحمد بن يحيى صفحي مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة، الأستاذ مساعد العرياني مدير قسم الجمعيات، الأستاذ عبدالرحمن المالكي مدير البرامج

ومن إكرام د. مصطفى القرشي نائب رئيس مجلس الإدارة، م. محمد بوقس، الشريف عيسى عنقاوي، أعضاء مجلس الإدارة، والسيد هاشم البار مدير عام الجمعية، الأستاذ علي حلواني مدير فرع الجمعية بمكة المكرمة. والسيد محمد العطاس مستشار تنمية الموارد.