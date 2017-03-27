انطلاق منافسات ملتقى الرماية التكتيكي الثاني بالرياض

انطلقت اليوم الأحد منافسات الملتقى الرياضي الثاني للرماية التكتيكية الذي ينظمه الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض بمشاركة 90 رامياً يمثلون القطاعات العسكرية .

ويتنافس الرماة في 4 مسابقات وهي مسدس جلوك (مسافة 25م) ومسدس ضغط الهواء (مسافة 10م) وبندقية كلاشنكوف سريع ( مسافة 50 م ) وبندقية كلاشنكوف بطيء ( مسافة 50 م ) .

ويدير المنافسات 12 حكماً معتمدين من اللجنة المنظمة حيث يترأس لجنة الحكام بالملتقى العقيد محمد العسيري.

وأكمل الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي استعداداته لإقامة الملتقى الذي شهد في نسخته الثانية شمولية أكبر بمشاركة جميع القطاعات العسكرية بعد أن كان مقتصراً في النسخة الأولى على القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

ويأتي الملتقى ضمن خطة أنشطة الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي للعام الحالي بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والتي بدأت الاستعدادات لها منذ أربعة أشهر بتكوين عدد من اللجان العاملة بالملتقى برئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول ، وتم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية إضافة إلى الاجتماع الفني برئاسة مدير الملتقى العقيد سلطان الودعاني الذي تم خلاله شرح اللائحة التنظيمية والفنية للملتقى والإجابة على كافة الاستفسارات التي طرحت اثناء الاجتماع.

وتوج قائد مدينة تدريب الأمن العام بالرياض العقيد ركن مبارك بن سعد البزيع الفائزين في الْيَوْمَ الأول لمنافسة المسدس “رماية الدقة ” فردي ” حيث نال المركز الأول العريف / محمد شوكان العنزي من الأمن العام وحل ثانياً الجندي أول/ ماجد عبدالله الشهراني من أمن المنشآت وفي المركز الثالث الجندي / محمد ابراهيم السليماني من أمن المنشآت.