وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الخميس الماضي، في مقر الوزارة بالرياض، معالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا.

وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات، وسبل التعاون، والعمل على تعزيزها بين الوزارة والهيئة، بما يخدم الأيتام والقاصرين، كما اتفق اللقاء على عقد مجموعة من اللقاءات وورش العمل بين الوزارة والهيئة، بهدف تطوير الشراكة القائمة بين الجهتين.

حضر اللقاء سعادة المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة المهندس ماجد العصيمي، وسعادة المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في الوزارة الدكتور عبدالعزيز الفريان، وسعادة مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة الأستاذ عبدالعزيز اللحيدان.