 وفاة زوجة المرحوم شيخ شمل قبائل منجد ” رحمهما الله “ | فيفاء أون لاين
الاثنين, 28 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 مارس 2017 ميلاديا

وفاة زوجة المرحوم شيخ شمل قبائل منجد ” رحمهما الله “

وفاة زوجة المرحوم شيخ شمل قبائل منجد ” رحمهما الله “
يحيى الفيفي ـ فيفاء

انتقلت الى رحمه تعالى السيدة/فاطمة علي محمد قرادي زوجة المرحوم  الشيخ حسين بن حسن القرادي شيخ شمل قبائل منجد الله يرحمه في حادث على طريق عيبان الدايروستكون الصلاه عليها غدا الإثنين في جامع الراجحي بمحافظة صبيا والدفن في جبال منجد أن شاء الله تعالى ولهذا نعزي اهلها وأبنائها وجميع ابناء الشيخ حسين حسن القرادي رحمه الله تعالى وعلى رئسهم شيخ شمل قبائل منجد الشيخ محمد حسين قرادي ونسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون وتقبلوا تعازي طاقم صحيفة فيفا اون لاين.

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