اعلان موعد انطلاق الدورة الرياضية الثالثة والعشرون لابناء فيفاء بمنطقة الرياض

تعلن اللجنة المنظمة للدورة الرياضية لأبناء فيفاء بمنطقة الرياض عن موعد انطلاق فعاليات البطولة وذلك يوم السبت الموافق 18/7/1438هـ بملعب الاكاديمية بحي الهدى الذي أقيمت فيه بطولة الصداقة السابقة وسوف تكون اغلب الانشطة خلال ايام الخميس والجمعة والسبت ، كما تعلن اللجنة انها سوف تعمل جاهدة والفرق المشاركة لإنجاح البطولة وتعلم ان تفاعل الآباء والناشئين والشباب هو اساس نجاح الأنشطة بأنواعها :

الأنشطة الرياضية :

دوري كرة القدم للكبار

نشاط رياضي للآباء ( قدم – طائرة )

دوري كرة القدم للناشئين

دوري كرة قدم للشباب

دوري كرة الطائرة

الأنشطة الثقافية والاجتماعية :

مسابقة المنازل

سؤال النشرة الرياضية

مسابقة وسائل التواصل الاجتماعي

مسابقة افضل صورة

كما ندعوا اصحاب المواهب من الابناء بالتقدم للجنة المنظمة لتبني مواهبهم في شتى المجالات وسوف تسعى اللجنة جاهدة بما تملك من امكانيات الى تنمية هذه المواهب وتشجيع اصحابها .

كما تدعوا اللجنة المنظمة جميع ابناء فيفاء بمنطقة الرياض الى المشاركة في انجاح هذه الفعاليات من خلال الحضور والمشاركة في فعالياتها المتنوعة ، انتم اساس نجاح هذه التظاهرة الرياضية لأبناء فيفاء بمنطقة الرياض على مدار الاربعة والعشرون عاماً الماضية .

صور للورات السابقة