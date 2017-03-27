الفقيه والجريبي يحتفلان بعقد قرانهما بقاعة الثرياء بالخضراء الشمالية

في ليلة من أحلى الليالي وفي مساءٍ من مساءات العرس البهيج أحتفل مساء أمس الجمعة الموافق 148/6/25هـ كل من المهندس علي بن حسن فقيه والأستاذ سمير بن عسيري جريبي بعقد قرانهما على كريمتي المهندس عوض طاهر سلام وحسن فقيه في قاعةالثرياء بالخضراء الشمالية.

وقد حظر حفل عقد القران عدد من الشخصيات يتقدمهم الشيخ عبدالله بن علي زعله مدير الجمعيه التعاونيه بصبياء وشيخ شمل قرى وادي جازان الشيخ محمد بن حسين عقيل والعقيد متقاعد احمد بن فتحي جريبي المهندس علي بن شمس الدين الزراعي مدير الثروه السمكيه بجازان ومدير بنك الراجحي بصبيا الأستاذ بحر شيبلي والأستاذ عبدالله العواجي مدير منطقة تهامة لمصرف الراجحي .

“فيفاء أون لاين ” تبارك للعريسين وتتمنى لهما التوفيق في حياتهما الزوجية.