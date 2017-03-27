“المودة” تؤهل 2569 زوج وزوجة خلال 3 أشهر لضمان استقرار الأسر

ضمن سعيها للإسهام في تمكين وإرشاد الأسر وضمان وزيادة استقرارها من خلال مبادرات تنموية تمكنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة من تأهيل 2569 مستفيد ومستفيدة خلال سلسلة من الأمسيات واللقاءت الدورات التدريبية التي نظمتها خلال ثلاثة أشهر فقط منذ مطلع ينابر 2017.

حيث أهلت الجمعية 564 شاباً وشابة ضمن برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، كما أهلت 1544 مستفيد ومستفيدة ضمن مبادرة الأسرة المعرفية، وأهلت 411 خلال سلسلة أمسيات المودة، إلى جانب تأهيل 50 سيدة ضمن برنامج رائدات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي بأن برنامج التدريب الأسري يهدف لنشر الوعي للإسهام في تمكين وإرشاد الأسر وضمان وزيادة استقرارها، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى لرفع مستوى الوعي لأهمية تنمية المهارات والتوجهات والسلوك الأسري.

وأضاف المهندس فيصل السمنودي بأن الجمعية تقدم خدمة التدريب والتطوير بشكل احترافي ليتلائم مع المستفيدين والمدربين وذوي المصلحة، ضمن التزامها بمعايير التدريب المهني والشراكة مع أمهر المدربين والخبراء المتخصصين واستخدام أحدث الوسائل التدريبية الحديثة التي تتماشى مع أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التدريب الأسري، مؤكداً باتباع استراتجيات التحسين المستمر للخبرات في مجال التدريب.

وأبان المهندس فيصل السمنودي بأن الجمعية تهدف من خلال أنشطتها لتوعية الأسر بأهمية تقوية الروابط الأسري عبر حملات إعلامية توعوية وتثقيفية بالشراكة مع ذوي المصلحة بناء على نتائج الأبحاث المستقاه من الغرفة التجارية الصناعية بجدة وجمعية مراكز الأحياء بجدة والشراكة معهما، مشيراً إلى أن الجمعية تأمل من خلال هذه الفعاليات لنشر المفاهيم السليمة عن الأسرة وزيادة معدلات استقرار الأسرة وخفض نسبة الطلاق.

جدير بالذكر أن جمعية المودة للتنمية الأسرية هي جمعية تنموية غير ربحية متخصصة في إرشاد وتوعية وتمكين الأسرة وتسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الأسري عبر برامج تنموية مستدامة اجتماعياً, وتعمل الجمعية للحد من نسب الطلاق والحد من الآثار المترتبة على الطلاق وكذلك توعية وتمكين المجتمع.

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