“الراقي” بطلا لسباحة وقت اللياقة

حقق فريق “الراقي” لقب بطولة السباحة لوقت اللياقة في نسختها الخامسة، بعد أن حصل على المركز الأول في الترتيب العام للمنافسات التي أقيمت على مسبح مركز وقت اللياقة (بنادي الشباب).

وتوج المهندس أحمد بن محمد بن سليمان المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة وعبدالملك الحقباني مساعد الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة الفائزين بالبطولة، بحضور السيد مايك داونينج نائب الرئيس للتشغيل بالمملكة.

وكانت نتائج البطولة كالتالي: حقق معاذ السلمي (مركز نادي الشباب) المركز الأول في سباق 50 متر صدر، وحل نايف المقحم (مركز الياسمين) ثانياً، ومحمد الشهري (مركز اشبيليه) ثالثاً، وحصل نايف المقحم على المركز الاول في سباق 50 متر ظهر، وحل ثانيا عبدالله الديابي (مركز اشبيلية) وجاء في المركز الثالث أدهم فارس (مركز الملك عبدالعزيز).

وفي منافسات 50 متر فراشة حقق معاذ السلمي (مركز نادي الشباب) المركز الأول، وحل أشرف ممتاز (اشبيلية) في المركز الثاني، وعبدالله الديابي ثالثا، وحقق معاذ السلمي المركز الأول في سباق 50 متر حرة، وحل أشرف ممتاز ثانيا، وعبدالله الديابي ثالثا.

وحصل فريق اشبيلية على المركز الأول في سباق 50 متر تتابع، وحل الوادي ثانيا واليرموك ثالثا، وفي سباق 50 متر حرة فوق 45 سنة، حقق علي عون (مركز الندى) المركز الأول ، وحل بهجت أمين (مركز الملك عبدالعزيز) ثانيا، وعلاء الدين (الربوة) ثالثا،

وفي نهاية البطولة قدم عبدالملك الحقباني مساعد الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة، درعا تذكارياً للمهندس أحمد بن محمد بن سليمان المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة.

الجدير بالذكر أنه شارك في البطولة 2328 سباحا من منطقة الرياض والشرقية ومكة المكرمة إضافة الى الامارات العربية المتحدة، بمتابعة من الدكتور محمد سالم مدير الإدارة الرياضية بوقت اللياقة، ومسؤول الأنشطة الرياضية بوقت اللياقة فضول عربي .