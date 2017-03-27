عسيري يفتتح مركز الأنشطة بتقنية القريات

افتتح عميد الكلية التقنية بالقريات المهندس ياسر بن علي عسيري مركز الأنشطة بالكلية يوم الأحد الموافق 27/6/1438هـ ، والذي يهدف إلى خدمة أبناءنا المتدربين من خلال الأنشطة اللامنهجية والترفيهية ، حيث ألقى عميد الكلية كلمة بهذه المناسبة شجع فيها المتدربين للاستفادة من هذا المركز بالترفيه عن أنفسهم وقت الفراغ من المحاضرات ، كما صاحب هذا الافتتاح فعاليات اليوم المفتوح من سباق الجري ، وشد الحبل ، ومسابقة سؤال وجواب ، ولعبة الكراسي ، وتناول وجبة الإفطار الجماعي .

وأوضح عميد الكلية أن الكلية لا تألو جهداً في خدمة متدربي الكلية كافة ، كما حثَّ المتدربين على بذل المزيد من الجهد والعمل على ابتكار الجديد والمفيد من البرامج التي تخدم المتدربين ، وتحثهم على المشاركة في الأنشطة والبرامج المختلفة.

من جهته بين وكيل الكلية لشؤون المتدربين أ. عبدالله الحمام أن مثل هذه الأنشطة ستقوم بخدمة جميع متدربي الكلية وأن مثل هذه الانشطة تقوم بتنمية المهارات لدى المتدربين وتعزيز لديهم الجوانب الشخصية, متقدماً بالشكر لسعادة عميد الكلية وجميع منسقي الأنشطة على دعمهم ومتابعتهم الدائمة ، وفي نهاية اليوم تم تكريم عدد من الفائزين في المسابقات التي أقيمت خلال حفل الافتتاح.