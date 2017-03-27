“مهرجان تمور الجوف” يفحص تمور المزارعين

أوضح الدكتور أحمد الهريويل رئيس فرز العينات وضبط الجودة في مهرجان تمور الجوف الرابع #حلوة_وطن والذي سيفتتح يوم الإربعاء ١ / ٧ / ١٤٣٨ هـ أن عينات تمور المزارعين المشاركين في المهرجان يتم فحصها في المختبر عن طريق التحليل الكيميائي والذي يشمل المعادن الثقيلة والأسمدة والمبيدات ، والتحليل البيولوجي والذي يشمل الفطريات والبكتيريا والفيروسات ، وكذلك تحليل نسبة الحموضة وياتي الفحص المخبري كخطوة جديدة للمهرجان لتعزيز جودة التمور.

ويتم نقل العينات إلى المختبر في وسيلة نقل مبردة في نفس اليوم التي اخذت العينة للحفاظ على جودة وسلامة العينات.

وأوضح الهريويل بأنه سيتم استلام العينات من المحلات يوم الإربعاء القادم من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا حيث سيتم ترتيبها وترقيمها سريا وبعدها يتم الاتفاق على التقييم.

الجدير بالذكر أن عدد المشاركين من المزارعين في هذا المهرجان بلغ 60 مشاركا ، ويتنافس المزارعين لحلوة الجوف على جائزة سمو أمير الجوف والتي تبلغ جوائزها 300 الف ريال موزعة على ثلاثة مراكز الأول 150 الف ريال والثاني 100 الف ريال والثالث 50 الف ريال.