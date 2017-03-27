تعليم جازان يدشن مبادرة حوكمة التطوير المهني

دشن صباح اليوم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي انطلاق مبادرة “حوكمة التطوير المهني” بحضور المستشار التعليمي الأستاذ أبو القاسم جابر الحريصي وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة .

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير الرئيس التنفيذي للمبادرة الأستاذ محمد بن أحمد آل المطهر أن المبادرة تهدف إلى حوكمة خطط التطوير المهني لجميع منسوبي الإدارة بهدف تسهيل إجراءات الترشيح والتكليف للمستفيدين من برامج التنمية المهنية على رأس العمل وذلك باستخدام التقنية توفيرا للجهد والوقت وأتمام إجراءات التطوير المهني (الترشيح والتكلف والطباعة بصورة ذاتية)ٍ

وأضاف مطهر أن من أبرز خدمات المبادرة إدخال خطط التطوير الإداري والتدريب والابتعاث وتقديم المتدربين للبرامج التطوير المهني بصورة الكترونيا

وطباعة الشهادات بصورة ذاتية من جهة المتدرب المستفيد مع تقيم البرامج المنفذة الكترونيا من قبل المستفيدين وحساب المؤشرات آليا، للتطوير المهني ( المعلمين، القيادات، الموظفين الرسميين)

وبين مطهر أن المبادرة ستساهم في دعم عمل إدارة التخطيط والتطوير ( التخطيط والسياسات – التطوير الإداري) وإدارة التدريب والابتعاث بنين وبنات .

وقد اشاد المدير العام بالمبادرة وأهدافها وحرصها على تفعيل الجانب التقني لخدمة المستفيدين موجها شكره وتقدير لمدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور محمد مطهر ولفريق عمله المميز وأن هذه المبادرات النوعية غير مستغربة وتختصر الكثير من المهام الورقية ببرمجيات ومبادرات تقنية مميزة