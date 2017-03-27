شرطة جازان تضبط مصنعا للخمور وتطيح بأفارقة في سهرة ماجنة بصامطة

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة محافظة صامطة من ضبط مصنعا للخمور واﻹطاحة بمجموعة من اﻷفارقة خلال إحيائهم لسهرة ماجنة بإحدى الشقق بالمحافظة وذلك في عمليتين منفصلتين.

حيث تمكن رجال اﻷمن في العملية اﻷولى من ضبط مروج إفريقي بحوزته كمية من العرق المسكر أثناء محاولته ترويجها بواسطة إحدى المركبات داخل المحافظة وبالتحقيق المبدئي معه أرشد لمصدرها وباﻹنتقال للموقع الذي أرشد إليه بإحدى القرى التابعة للمحافظة أتضح بانه مصنعا متكاملا لصناعة الخمور ضبط بداخله كميات من العرق المسكر والقبض على أربعة أشخاص وامرأة يمتهنون عمليات التصنيع والترويج بالموقع.

وفي العملية الثانية أطاح رجال اﻷمن ب6 نساء و5 رجال من الجنسية اﻹفريقية ثلاثة منهم مقيمين والبقية مخالفين لنظام الإقامة والعمل أثناء قيامهم بإحياء سهرة ماجنة وتعاطي العرق المسكر داخل إحدى الشقق بمحافظة صامطة.

فتم التحفظ على اﻷشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وفِي كل هذا يؤكد رجال الأمن بالمنطقة أنهم سائرون في ملاحقة وتعقب كل من يحاول العبث بأمن المواطن والمقيم وإن الحملات الأمنية لمخالفي نظام الإقامة والعمل مستمرة في الوقت الذي طالب مدير شرطة المنطقة كل مواطن أن يكون عوناً لرجال الأمن بعدم التستر أو الإيواء أو النقل لأي مخالف وأن يقوم بالإبلاغ وسيتم التفاعل مع البلاغ بكل مهنية وسرية