محافظ ميسان يرأس اجتماع المجلس المحلي للمحافظة

عقد صباح يوم الاثنين الموافق 28 / 6 / 1438هـ اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة ميسان وذلك برئاسة سعادة المحافظ الاستاذ عبدالله الفيفي رئيس المجلس بتوجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمه الامير خالد الفيصل وطرح عدد من المواضيع كانت على جدول اعمال الاجتماع منها التطوير التنموي للمحافظه واهم متطلبات الاهالي (فرع لجامعة الطائف – المياه – الهلال الاحمر – الصحة) وكذلك تم تشكيل اللجان بالمجلس لتفعيل دور الاعضاء والاسنفادة من خبراتهم وهي على النحو التالي :-

– لجنة الخدمات والمرافق.

– اللجنة الاقتصادية ومتابعة المشاريع.

– اللجنة الصحية والاجتماعية.

وتم توزيع اعضاء المجلس على هذه اللجان لتقديم الدراسات والاقتراحات للمجلس من خلال هذه اللجان.

وتم كذلك برمجة بقية اللقاءات زمنيا كل شهرين لمتابعة الانجازات والاستماع الى تقارير اللجان واعمالها.

واستعرض المجلس جدول جولات المجلس التي ستتم مع رؤساء الادارات الحكومية على المراكز الادارية بالمحافظة اعتبارا من يوم الاثنين 13/7 لمقابلة الاهالي ومتابعة المشاريع والخدمات انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

وفي الختام اكد سعادة المحافظ على الاهتمام بكل ما ينهض بالمحافظة ويساهم في تنميتها وتطويرها وسيتم الرفع بالتوصيات لمقام سمو امير المنطقة رئيس مجلس المنطقة.

وشكر المحافظ اعضاء المجلس المحلي ومدراء الادارات الحكومية ذات العلاقه على ما يقدمونه من خدمات و ما يبذلونه من جهد للارتقاء بالمحافظة الى مستقبلاً مزهر إن شاء الله .