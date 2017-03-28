“تصويت””مركز الإستطلاع والقياس” على قرار وزارة التعليم

أبدى 70.69 % من السعوديين المشاركين في استطلاع رأي حديث،اعتراضهم على قرار وزارة التعليم بتحديد موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1437-1438 في الساعة العاشرة صباحا، بدءا من الأحد 9 رمضان المقبل، إذ يرون أن التوقيت غير مناسب، فيما أيد قرار الوزارة 17.24 % فقط من المصوتين.

وكان الاستطلاع الذي أجراه مركز الاستطلاع والقياس للدراسات، ونشرت نتائجه أمس، قد طرح تساؤلا مفاده «حسب التقويم الدراسي الصادر من وزارة التعليم ستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني هذا العام في العاشرة صباح يوم الأحد 9 رمضان 1438، برأيك هل ترى هذا التوقيت مناسبا لأداء الاختبارات».

وجاءت إجابة 17.24 % من المشاركين في الاستطلاع،”وفقاً للوطن” بأن توقيت الاختبارات الذي حددته الوزارة مناسب، فيما أجاب 12.07 % بأن التوقيت مناسب إلى حد ما، ويرى 70.69 % من المصوتين بأن التوقيت غير مناسب.

وتأتي نتائج الاستطلاع وسط تضارب في الميدان التعليمي بين منسوبي التعليم، والطلاب، وأولياء الأمور من جهة، ومسؤولي الوزارة من جهة أخرى، حيال أداء الاختبارات في رمضان، إذ يرى البعض أن أداء الاختبارات في رمضان ستكون لها نتائج سلبية على أداء الطلاب.

وفي المقابل يرى آخرون عدم وجود ما يمنع من أداء الاختبارات في رمضان، بينما يرى البعض الآخر ضرورة تقديم موعد الاختبارات إلى الساعة السابعة، بدلا من العاشرة.