منسوبو المحكمة العامة ببلغازي يقيمون حفل وداع وتكريم وترحيب

أقام منسوبو المحكمة العامة ببلغازي حفل وداع وتكريم وترحيب ، تحت رعاية كريمة من رئيس المحكمة العامة ببلغازي فضيلة الشيخ الدكتور شيخين بن محمد العبدلي ورعاية كريمة من فضيلة الشيخ حيان بن مسفوه المالكي مساعد رئيس المحكمة ، وبحضور شيخ شمل قبائل بلغازي سعادة الشيخ علي بن حسن غزواني .

وقد كان الحفل وداعاً للشيخ محمد بن سلمان غزواني بمناسبة إحالته للتقاعد وتكريماً للشيخ يحيى بن محمد غزواني على كل ما بذله من أجل إنجاح العمل في محكمة بلغازي طول مدة إدارته لها ووداعاً للموظف جابر شراحيلي لتكليفه في محكمة احد المسارحة والموظف أبوطالب محمد دغريري لتكليفه في محكمة ضمد، وكذلك ترحيباً بمدير الادارة الجديد محمد بن سالم غزواني وبالموظفين الجدد أحمد بن يحيى مشيخي و عبدالرحمن بن سيلان الظلمي وعبدالله بن ماطر المالكي وحسن العبسي وعلي بن يحيى غزواني

وقد استهل الحفل فضيلة الشيخ الدكتور شيخين بكلمة اثنى فيها على ما قدمه الشيخ محمد سلمان والشيخ يحيى محمد شاكراً لهما تفانيهما في العمل وكذلك رحب بالمدير الجديد والموظفين الجدد وتوالت الكلمات من الحضور بكل ود ومحبة وقام بعدها رئيس المحكمة ومساعده بتقديم دروعاً تكريماً لضيوف الحفل ، ثم تناول الجميع مأدبة الغداء وتم توديع الشيخ محمد بن سلمان من قبل زملائه متمنين له حياة سعيدة وكذلك الاستاذ جابر شراحيلي والاستاذ أبو طالب دغريري متمنين لهما التوفيق في مقر عملهما الجديد .