حلقة تحفيظ أبو بكر الصديق بجمعية ترتيل الباحة تكرم طلابها 

كرمت حلقة تحفيظ أبو بكر الصديق رضي الله عنه التابعة لجمعية تحفيظ القران الكريم بالباحة “ترتيل” حفل تكريم طلابها مساء هذا اليوم الأثنين الموافق ١٤٣٨/٦/٢٨ وذلك بمسجد الرقيب وبحضور أولياء أمور الطلاب.

وكما افتتح الحفل بالقرآن الكريم بتلاوة أحد طلاب الحلقة وثم استمع الحضور إلى بعض نماذج من تلاوات طلاب الحلقة المباركة.

ثم ألقى رئيس قسم التعليم بالجمعية فضيلة الشيخ /علي الشدوي كلمة شكر فيها أولياء أمور طلاب الحلقة الحاضرين وحرصهم علي تعليم أبناءهم حفظ كتاب الله وكما أكد دور اولياء الامور الذي كان السبب بعد الله في نجاح الحلقة وتميزها حتى وصلت أفضل المستويات ،حيث أضاف أن ما تقدمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم للطلاب من دعم متواصل ومتسمر وهذا مما يستحقونه من محفزات ومكافآت.

وفي الختام كرم فضيلة الشيخ علي الشدوي وفضيلة الشيخ سعيد الرقيب طلاب الحلقة بتوزيع عليهم شهادات وهدايا وجوائز على طلاب الحلقة ؛ متمنين للجميع التوفيق والسداد.