“السعودية للكهرباء” راعٍ ماسي للملتقى السعودي للجودة وكفاءة الإنتاج الصناعي (سعودي كوالكس 2017)

تُشارك الشركة السعودية للكهرباء كراعٍ ماسيٍ في المعرض والملتقى السعودي للجودة وكفاءة الإنتاج الصناعي والاختبار (سعودي كوالكس 2017)، والذي انطلقت فعالياته الأحد برعاية الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بفندق برج رافال كمبينسكي في مدينة الرياض.

وأوضح الأستاذ سليمان بن ابراهيم الحبيشي نائب رئيس أول لنشاط خدمات الإمداد والعقود بـالشركة السعودية للكهرباء، أن رعاية الشركة ومشاركتها في الملتقى تأتي في إطار اهتمامها بدعم الصناعات الوطنية للوصول بها لأعلى المستويات التنافسية في الجودة والتكلفة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وفقاً لرؤية المملكة 2030 الطموحة، خاصة وأن الشركة تتصدر الشركات الوطنية في توطين مشترياتها من المصانع المحلية، حيث تصل مشترياتها من السوق المحلي إلى أكثر من 70%.

وأشار الحبيشي الى أن الشركة وضعت عدد من الخطط والمبادرات الاستراتيجية الواضحة لدعم الصناعات الوطنية، والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة للمصنعين، تضمن استقرار ونمو وتطور القطاع الصناعي بالمملكة، من خلال نقل التقنيات المتقدمة في الصناعات العالمية للمملكة ، وجذب أعلى معدلات من الاستثمارات إلى السوق المحلي، مع ربط ونقل التقنية بخطط التنمية الشاملة للدولة، والتركيز على دعم الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، منوهاً بمشاركة الشركة بورقة علمية تحت عنوان “إدارة الابتكار الاستراتيجي ودورها في تحسين الكفاءة ورفع الإنتاجية” والتي يقدمها المهندس وليد محمد الفوزان.

وأضاف: تقدم الشركة السعودية للكهرباء خلال مشاركتها في (سعودي كوالكس 2017) أهم الفرص الاستثمارية لأهم المواد والقطع بهدف توطين صناعتها مما سيساهم في زيادة نسب الاستثمار المحلي في صناعة الكهرباء وخلق الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية الشابة، لا سيما وأن لديها مبادرات ناجحة في هذا المجال خلال السنوات الماضية في مضاعفة مشترياتها من المصنعين المحليين والمصانع الوطنية، وتوفير كافة متطلبات الدراسات الاقتصادية المتعلقة بدعم المشاريع الوطنية الخاصة بالصناعات الكهربائية الحالية والمستقبلية.

جدير بالذكر أن اعتماد الشركة السعودية للكهرباء على المصنعين المحليين حقق نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيثُ ارتفع عددهم من 61 مصنعاً عام 2001م إلى 479 مصنعاً بنهاية عام 2016م الماضي، بنسبة نمو بلغت 685%، وأن أوامر الشراء التي صدرت من الشركة لهذه المصانع بلغت حوالي 80 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية.