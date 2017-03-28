أدبي الرياض ينظّم ندوة عن الشاعر أسامة عبدالرحمن

ينظّم النادي الأدبي بالرياض يوم الأربعاء ١رجب ١٤٣٨هـ (٢٩مارس٢٠١٧م) الساعة الثامنة والنصف مساء بمقره بحي الملز ندوة عن الشاعر الكبير أسامة عبدالرحمن (١٣٦٢-١٤٣٥هـ) رحمه الله.

ويشارك فيها: أ.د.إبراهيم بن محمد الشتوي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بورقة عنوانها “أسامة عبدالرحمن بين الشعراء السعوديين”، ود.ماهر بن مهل الرحيلي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بورقة عنوانها “الظواهر الفنية في شعر أسامة عبدالرحمن”، ود.نداء بنت محمد الحقباني بورقة عنوانها “شعر أسامة عبدالرحمن بين هواجس وطنية وعواطف إنسانية”، ويديرها الدكتور عائض الردّادي عضو مجلس الشورى سابقا.

وقد صدرت بمناسبة انعقاد الندوة ثلاثة كتب وهي: وراودته (ديوان) وبرايا (قصة) من مطبوعات النادي، وأسامة عبدالرحمن شاعرا(دراسة نقدية) للدكتوره نداء الحقباني (طبع على نفقة أسرته).

يذكر أن النادي يستعد بعد الإجازة لعدد من الفعاليات المتنوعة، منها محاضرة للأستاذ عبدالله الناصر، وندوة بعنوان “الأفلام والسرد: الأفلام السعودية: أزمة نص أو أزمة إخراج؟”، وأمسية للشاعر الدكتور فوّاز اللعبون.