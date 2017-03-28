انطلاقاً من إدراكها بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من برامجها ومبادراتها المستمرة في خدمة ضيوف الرحمن . “هدية الحاج” تشارك في محاضرة “مكانة المملكة العربية السعودية الدعوية في العالم”

شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مؤخرا في المحاضرة التي نظمتها الجمعية السعودية للدراسات الدعوية “بصيرة” فرع مكة المكرمة اللقاء (15) والتي جاءت بعنوان “مكانة المملكة العربية السعودية الدعوية في العالم” ألقاها معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، وأمين رابطة العالم الإسلامي السابق في قاعة الأمير فيصل بن فهد بحي العزيزية بجامعة أم القرى، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الدعوية الدكتور أحمد بن علي الخليفي.

وجاءت مشاركة الجمعية في إطار برنامجها الخاص بضيافة الوفود في مكاتبها أو في المحافل العلمية ، حيث قامت بتقديم الضيافة اللائقة والسقيا المتنوعة وماء زمزم المبًرد والقهوة العربية الأصيلة .

من جهته أوضح الشيخ منصور العامر مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ، أن هدية الحاج تسعى لتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل تحقيق رؤيتها الهادفة إلى الريادة والتميز في الخدمة التطوعية للحجاج والمعتمرين والزوار والسعي للارتقاء بخدمتهم وفق المعايير العالمية لتواجه حاجاتهم المتنوعة والمتغيرة وتبنيها نهج التعاون والعمل الجماعي وإحياء دور المشاركة والعمل بروح الفريق المتكامل مع كافة الجهات ، إضافة إلى توقيعها للعديد من الشراكات الاستراتيجية، من أجل خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار ورسم الصورة الحسنة في نفوس القادمين لهذه البلاد المباركة.

وأضاف : بأن الجمعية ومنذ تأسيسها عبّرت عن إيمانها الراسخ بأن يكون لها دور في خدمة أبناء المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في العمل الخيري من خلال تقديم الخدمات في العديد من الأنشطة والفعاليات مثل المشاركة في رعاية المؤتمرات والندوات، ورعاية احتفالات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورعاية تكريم أسر شهداء الوطن وتنفيذ عمرة الوفاء لشهداء الواجب ، وبذل الجهد في رعاية ودعم المبادرات والفعاليات الاجتماعية وإدامة آثارها الإيجابية .

وحث العامر الموسرين على دعم برامج وخدمات الجمعية تشريفاً لهذه البلاد المباركة وإظهار الصورة المشرفة لأهلها الكرام .