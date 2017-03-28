تواصل منافسات ملتقى الرماية التكتيكي

تواصلت منافسات ملتقى الرماية التكتيكي الثاني الذي ينظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض بمشاركة 90 رامياً في جميع المنافسات يمثلون القطاعات العسكرية .

وأقيمت الْيَوْمَ منافسات الرماية التكتيكية في الميدان الخارجي بالمسدس بمشاركة 60 رامي، اذ شملت المنافسات فرضيتان “الأولى ” تضمنت 5 أهداف ورقية و6 أهداف حديدية ، بينا تضمنت الفرضية الثانية 4أهداف ورقية و5 أهداف حديدية واستغرقت منافسات الْيَوْمَ 6ساعات وسط منافسة قوية من جميع المشاركين . وتستكمل المنافسات غداً الثلاثاء بإقامة الفرضيتان الثالثة والرابعة من الرماية التكتيكية بالمسدس والتي ستحدد المتوجين بهذه المنافسات التي ستشهد أهداف مختلفة ومتفرقة في الميدان ،حيث سيتم تتويج الفائزين يهذ الفئة عقب ختام منافسات الغد .