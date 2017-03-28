القصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار على بطنه ورأسه

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة جدة أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق طلقتين ناريتين عليه أصابتاه في بطنه ورأسه من سلاح مسدس؛ ما أدّى إلى وفاته إثر خلافٍ بينهما.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالله بن محمد بن عبدالله القرني ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / علي بن عبدالرحمن بن عبدالله الشهري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق طلقتين ناريتين عليه أصابتاه في بطنه ورأسه من سلاح مسدس؛ ما أدّى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ عبدالله بن محمد بن عبدالله القرني ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الثلاثاء 29 /06/ 1438هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.