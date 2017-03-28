“الزكاة والدخل”: 15 مليار ريال الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة الانتقائية

قدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل حجم الإيرادات المتوقعة لضريبة السلع الانتقائية، المزمع تطبيقها خلال شهر أبريل المقبل بنحو 15 مليار ريال سنوياً.

وأوضح نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة سليمان الضحيان خلال ورشة عمل “ضريبة السلع الانتقائية” بغرفة الشرقية أمس الإثنين، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الضريبة الانتقائية تفرض على سعر البيع بالتجزئة المسجل على السلعة من قبل المنتج أو الجهة المصنعة.

وأكد الضحيان، أن هناك غرامات ستطبق بحق من يتأخر في سداد الضريبة، ومن يتأخر في التسجيل، ومن يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي الدوري الذي يجب أن يكون كل شهرين، على أن يكون السداد خلال 15 يوماً من تقديم الإقرار.

بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة والدخل صالح الحماد، أن الهيئة جاهزة لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية، بواقع 100% لمنتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50% للمشروبات الغازية، على أساس سعر التجزئة.