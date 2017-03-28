 “الإسكان”: غرامتين على المتأخرين في تسجيل الأراضي البيضاء وسداد الرسوم | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

“الإسكان”: غرامتين على المتأخرين في تسجيل الأراضي البيضاء وسداد الرسوم

“الإسكان”: غرامتين على المتأخرين في تسجيل الأراضي البيضاء وسداد الرسوم
فيفاء أون لاين- الرياض

كشفت وزارة الإسكان عن فرض غرامتين على المخالفين من أصحاب الأراضي البيضاء، تتمثل الأولى في تأخر التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء 6 أشهر عن الفترة المخصصة لذلك، فيما الغرامة الثانية تتعلق بعدم السداد خلال 12 شهراً من بداية التسجيل.

وأوضح المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، محمد المديهيم، أن لجنة مختصة ستحدد قيمة الغرامة، لافتا إلى أن التحصيل سيتم إلكترونياً عن طريق خدمة “سداد”.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أن أصحاب الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام سيكونون ملزمين بسداد الرسوم البالغة 2.5% من قيمة الأرض، أو تطويرها خلال مدة أقصاها 12 شهراً منذ بدء تطبيق أول فواتير برنامج رسوم الأراضي.

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